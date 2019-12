Portugueses culpam mais Temido e Costa pelos problemas da saúde que Centeno

A maioria dos portugueses considera que a culpa das dificuldades no serviço de saúde pública é da ministra da Saúde, Marta Temido, e do primeiro-ministro, António Costa, e não do ministro das Finanças, Mário Centeno, de acordo com o barómetro de dezembro da Intercampus realizado para o Negócios e para a CM/CMTV.Inquiridos sobre quem acham ser o principal responsável pela crise que se está a viver na saúde, a maioria dos portugueses (28,9%) atribuiu a culpa à ministra da Saúde, Marta Temido, e a António Costa (28,1%). Em conjunto, 57% dos inquiridos responsabilizam um destes dois membros do Governo.Em contraste, o ministro das Finanças, que era uma das hipóteses de resposta nesta pergunta, apenas é o principal culpado dos problemas da saúde para 14,4% dos inquiridos. Ou seja, Mário Centeno, que controla o orçamento, sai menos responsabilizado pela situação no SNS do que os seus colegas de Governo.Ainda assim, é de apontar que 10,9% dos inquiridos considera que a culpa é dos três governantes. Já 10,1% diz que a culpa não é de nenhum deles e 7,8% não sabe ou não quis responder.Estes resultados sugerem que a perceção dos portugueses sobre a responsabilidade dos problemas na saúde recai menos sobre Centeno e mais sobre Temido e Costa.Durante a anterior legislatura, a tensão entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde foi visível em algumas situações, nomeadamente na libertação de verbas que exigiam a assinatura de Centeno.

Na proposta para o Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020), o Governo compromete-se a reforçar as verbas da saúde com cerca de mais 900 milhões de euros. "O nosso objetivo é acabar com a suborçamentação da saúde e acabar com os pagamentos em atraso ou pelo menos reduzi-los a níveis de maior tranquilidade", disse Marta Temido quando anunciou o aumento.



Contudo, tal como o Negócios já noticiou, este reforço é apenas uma antecipação das verbas dado que este aumento é relativo ao orçamentado e não ao valor previsto para a execução (o que é efetivamente gasto) de 2019. Este último fica sempre muito acima do primeiro, o que mostra a suborçamentação "crónica" que existe nesta área.



Face a este aumento do orçamento inicial, Mário Centeno avisou na conferência de imprensa de apresentação do OE 2020 que não quer que se repitam os pedidos de reforços orçamentais bem como a acumulação de pagamentos em atraso aos fornecedores.



"O binómio responsabilidade/autonomia tem de ser sublinhado e levado muito a sério", disse o ministro das Finanças. A proposta do OE prevê mesmo a demissão dos administradores das empresas públicas cujos pagamentos em atraso aumentem no final de 2020, face ao valor que registem em dezembro deste ano.