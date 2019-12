Portugueses querem que política europeia dê prioridade ao acesso à saúde

Os dados do Eurobarómetro mostram que, para os portugueses, a prioridade do Parlamento Europeu deve ser dada à garantia de qualidade e acesso a serviços de saúde e ao combate à exclusão social e pobreza.

Estas conclusões constam dos mais recentes dados do Eurobarómetro, publicados esta terça-feira. Questionados sobre as áreas de atuação a que os eurodeputados devem atribuir prioridade, os entrevistados portugueses conferem maior premência à melhoria dos direitos do consumidor, em particular à qualidade e ao acesso a serviços de saúde (44%) e ao combate à exclusão social e à pobreza.