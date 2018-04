Portugueses são os europeus que mais se queixam de desigualdade de rendimentos

mais votado

Que fazer pela positiva para mitigar desigualdades

Há 13 horas

Exercícios de simulação estatística,

tomando como ponto de partida distribuições das capacidades iniciais

segundo curvas estatísticas normais,

levam, ao fim de um certo número de ciclos,

a distribuições com níveis de desigualdade

similares às que se verificam na realidade.



O que se pode fazer pela positiva

para tentar contrariar uma evolução natural

para a desigualdade de patrimónios?



1-Tornar acessível à população em geral (ou seja, democratizar)

as metodologias que possibilitam obter maiores rendibilidades nos investimentos

e que, dado o seu custo,

até há bem pouco eram apenas acessíveis a grandes patrimónios,

e causa sensível do seu maior crescimento em relação a patrimónios modestos;



2-Sendo que as rendibilidades obtidas nos investimentos

dependem do nível de exposição ao risco,

e sendo que qualquer erro na avaliação do nível de tolerância ao risco

se traduz numa desvantagem

– incentivar maior rigor

na determinação do nível de tolerância ao risco de cada investidor.