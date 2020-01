Possível condenação de Sócrates divide portugueses

Os portugueses parecem não ter dúvidas de que José Sócrates deverá ser julgado no Processo Operação Marquês, segundo a sondagem realizada pela Aximage para o Jornal Económico. Mas no que toca a uma possível condenação ou absolvição do antigo primeiro-ministro, as opiniões dividem-se.





A sondagem mostra que dois em cada três entrevistados acreditam que Sócrates será julgado. Porém, enquanto 48,5% acredita que será condenado no âmbito do processo em que lhe são imputados 31 crimes pelo Ministério Público, outros 46,6% apontam para a absolvição. Os restantes 4,9% referiram que não sabiam ou não responderam.