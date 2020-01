Poupança da Zona Euro estabiliza em máximos de 2010

Euro area household saving rate nearly stable at 13.0%, investment rate nearly stable at 9.1% in Q3 2019 https://t.co/g3nBGnXsED pic.twitter.com/WJFXVYkhgx — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 14, 2020

A taxa de poupança corresponde à divisão entre a poupança bruta e o rendimento bruto. Em termos estatísticos, a poupança é definida como a parte do rendimento disponível que não é utilizada para consumo.Os 13% a nível europeu contrastam com os 6,2% estimados para a taxa de poupança em Portugal no mesmo trimestre . Ou seja, estes números sugerem que a poupança dos portugueses é metade da taxa dos europeus, mas para tirar conclusões é preciso esperar pelos dados por país do Eurostat onde pode haver ajustes.No ano passado, em setembro, algumas melhorias nas estatísticas europeias e nacionais levaram à revisão de vários indicadores, nomeadamente a taxa de poupança. No caso de Portugal, a taxa foi revista significativamente em alta.Os dados finais serão publicados a 28 de janeiro pelo gabinete de estatísticas europeu.