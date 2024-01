Poupança das famílias da Zona Euro cresce no 3.º trimestre de 2023 mas investimento recua

A taxa deno terceiro trimestre de 2023, mas a taxa de investimento recuou para 9,7%, face ao mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.Entre julho e setembro de 2023, a taxa de poupança das família avançou face aos 13,1% na comparação homóloga, tendo, no entanto, recuado na variação trimestral (14,3% no segundo trimestre de 2023).A taxa de investimento familiar, por seu lado, recuou quando comparada com os 10,2% homólogos ou os 9,8% do período anterior.O boletim divulgado pelo serviço estatístico da União Europeia inclui também dados sobre a taxa de investimento das empresas não financeiras da zona euro, que recuou para os 22,9% face aos 23,6% do terceiro trimestre de 2022 e aos 23,1% registados entre abril e junho últimos.A margem de lucros das empresas, por seu lado, diminuiu para os 40,2%, que se compara com 41,5% do trimestre homólogo e os 40,7% do anterior.