De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, 3 de julho, pelo Eurostat, a taxa de poupança da Zona Euro no arranque do ano aumentou face à taxa de poupança do quarto trimestre de 2018 de 12,1%. A taxa de investimento dos agregados familiares na Zona Euro aumentou de 9,2% para os 9,3%, um máximo de 2011.



Ainda assim, a taxa de poupança média da Zona Euro em 2019 continua aquém dos números registados antes da crise, altura em que a taxa chegou aos 14%.



Os dados divulgados pelo gabinete de estatística europeu são ajustados de sazonalidade. A taxa de poupança é calculada dividindo a poupança pelo total do rendimento disponível num agregado familiar. Em termos estatísticos, a poupança é definida como a parte do rendimento disponível que não é utilizada para consumo.



Os números do Eurostat permitem perceber que o rendimento líquido dos cidadãos europeus aumentou 1% nos primeiros três meses do ano, crescendo a um ritmo superior ao do consumo (0,5%). Parte desse aumento do rendimento foi canalizado para investimento, componente que subiu 2,4% face ao trimestre anterior.



Esta é a primeira estimativa do Eurostat para a poupança do primeiro trimestre. Os dados completos serão divulgados a 26 de julho com os dados por país.

Entre janeiro e março deste ano, os cidadãos europeus pouparam 12,6% do seu rendimento disponível. Esta é a maior taxa de poupança na Zona Euro, em média, desde o terceiro trimestre de 2014 (12,8%), um máximo de cinco anos.Em Portugal, no primeiro trimestre de 2019, a poupança baixou ligeiramente para os 4,5% . Contudo, estes números não são diretamente comparáveis uma vez que a metodologia é ligeiramente diferente. Ainda assim, a conclusão dos dados do Eurostat tem sido semelhante: a taxa de poupança dos portugueses anda à volta de um terço da taxa de poupança média da Zona Euro.