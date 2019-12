Neste período, o crescimento do rendimento foi superior ao do consumo: "A taxa de poupança aumentou para 6,2% do rendimento disponível, refletindo sobretudo o crescimento de 0,9% do rendimento disponível, superior em 0,2 pontos percentuais ao aumento do consumo final", esclarece o gabinete de estatísticas.O crescimento do rendimento deveu-se essencialmente ao aumento dos salários que neste período aumentaram 1,1%, explicando 0,7 pontos percentuais da subida do rendimento disponível, o qual inclui outras componentes (impostos, prestações sociais, entre outros) além das remunerações recebidas pelos indivíduos.A taxa de poupança corresponde à divisão entre a poupança bruta e o rendimento bruto. Os valores de ambos correspondem à soma dos últimos quatro trimestres de forma a tornar o indicador menos oscilante. Em termos estatísticos, a poupança é definida como a parte do rendimento disponível que não é utilizada para consumo.Em 2019, a tendência era de contínua deterioração da taxa de poupança no primeiro semestre, mas esta inverteu-se agora no segundo semestre. No ano terminado no primeiro trimestre de 2019, a taxa de poupança baixou para os 6,1% e no ano terminado no segundo trimestre manteve-se os 6,1%.Com estes dados do terceiro trimestre, já é possível concluir que a taxa de poupança caiu sete décimas entre o arranque do anterior Governo (6,9% no terceiro trimestre de 2015) e o fim da legislatura (6,2% no terceiro trimestre de 2019). Em termos anuais, a taxa de poupança dos portugueses registou em 2017 e 2018 os valores mais baixos desde o arranque da série do INE em 1995. O valor de 2019 só será conhecido no final do primeiro trimestre de 2020.Recorde-se que em setembro com a mudança de base das contas nacionais para 2016 houve uma revisão em alta de toda a série da taxa de poupança dos portugueses. Apesar de os valores terem sido revistos em alta, a tendência de redução da taxa de poupança desde 2013 é notória, tal como é possível verificar no gráfico.