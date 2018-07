Póvoa de Varzim inaugura rede pública de internet e lança duas aplicações

A Póvoa de Varzim inaugurou esta sexta-feira uma rede pública de acesso à internet, via wi-fi, que vai permitir a todos os residentes e turistas ligarem-se de forma gratuita.





Nesta primeira fase foram instaladas 11 antenas para disponibilizar o sinal, nos locais mais frequentados da cidade, que já irão permitir uma ampla cobertura, numa iniciativa que o presidente da Câmara Municipal local classificou de "histórica".

"É primeira vez que disponibilizamos uma rede wi-fi na cidade, e pretendemos alargá-la a todo o concelho de Póvoa de Varzim. É uma forma de todos estarmos ligados, e de forma gratuita. É um dia histórico para a nossa cidade", afirmou Aires Pereira.

Ainda no âmbito do digital, o autarca apresentou hoje duas aplicações desenvolvidas pelo município, uma vocacionada para o turismo, apelidada de 'VISITe Póvoa de Varzim', e uma outra, com o nome da cidade, que pretende facilitar o acesso da população aos serviços da Câmara Municipal.

"Achamos que era importante melhorar o relacionamento digital com os munícipes, através de uma aplicação que dá informações e permite tratar de assuntos correntes, mas, também comunicar-nos situações tão variadas como um buraco na rua ou um incidente", explicou Aires Pereira.

O presidente da Câmara Municipal poveira acrescentou que as aplicações "serão constantemente melhoradas e actualizadas", mas lembrando que cabe também aos utilizadores irem "descobrindo a fazendo sugestões".

Ambas as aplicações serão gratuitas e já podem ser descarregadas nos sistemas App Store ou Google Play.