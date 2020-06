Powell põe água na fervura sobre recuperação da economia norte-americana

O presidente da Reserva Federal diz que a economia norte-americana está a dar sinais de estabilização depois da quebra abrupta dos últimos meses, mas repetiu a mensagem de cautela de que o período é ainda de muita incerteza.





No dia em que o Departamento do Comércio anunciou que as vendas a retalho registaram a subida mensal recorde mais elevada desde 1992, levando Wall Street a fortes ganhos, Jerome Powell avisou que "permanece uma significativa incerteza sobre a força da recuperação da economia".