Powell reforça expectativa de descida de juros nos EUA

Jerome Powell garante que a Fed vai atuar para suportar a economia americana, num ambiente de elevada incerteza devido à guerra comercial. O discurso do responsável aumenta a especulação de um cenário de corte de juros.

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, admite que a incerteza é atualmente elevada, não sendo possível antecipar cenários. Mas há uma coisa que está garantida: a Fed vai atuar de forma a ajudar a economia americana, afirmou o responsável num discurso, citado pela Bloomberg.

Jerome Powell realçou que "não sabemos como e quando é que estas questões estarão resolvidas", referindo-se às "negociações comerciais e outras questões".

"Estamos a monitorizar de perto as implicações destes desenvolvimentos para a economia dos EUA e, como sempre, vamos atuar de forma apropriada para apoiar a expansão [económica], com um mercado de trabalho forte e uma inflação próxima do objetivo de 2%", afirmou, citado pela agência de informação.

A Reuters realça que Powell não fez referência aos objetivos da Fed em termos de taxas de juro, nem reforçou a ideia de ser "paciente", que tem sido reiterada nos últimos tempos.



A pressão sobre a Fed para que desça os juros nos EUA tem aumentado, numa altura em que a guerra comercial tem escalado e elevado a incerteza em torno da evolução da economia mundial.