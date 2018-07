Powell reitera que subida gradual das taxas de juro é o "melhor caminho"  

EPA

"Com o mercado laboral forte, a inflação próxima do nosso objectivo e os riscos para as perspectivas em geral equilibrados, o comité de política monetária da Fed crê que, por agora, o melhor caminho é continuar a subida gradual das taxas de juro", disse Powell ao comparecer numa comissão do Senado.

O banco central norte-americano já aumentou duas vezes as taxas de juro desde o início do ano e apontou mais duas possíveis subidas até ao fim de 2018.

Powell sublinhou que a Fed está consciente de que, "por um lado, aumentar as taxas de juro muito lentamente pode levar a uma maior inflação" e, "por outro, se o fizer de uma forma demasiado rápida, a economia pode debilitar-se e a inflação situar-se de forma persistente abaixo do objectivo" do banco central (2%).

A economia norte-americana mostrou sinais de boa saúde e espera-se que mantenha um ritmo de crescimento "sólido" este ano, apontou o presidente da Fed.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos está actualmente em 4% e o índice de preços no consumidor superou os 2% nos últimos meses, depois de anos abaixo dessa meta.

A próxima reunião de política monetária da Fed terá lugar nos dias 31 de Julho e 01 de Agosto.