Powell: "Tenho um mandato de quatro anos que pretendo cumprir"

Jerome Powell tem sido alvo de violentos ataques por parte do presidente dos Estados Unidos, que culpa a Reserva Federal (Fed) pelo crescimento mais débil da economia norte-americana.

Donald Trump tem feito inúmeras declarações a criticar Powell e ontem a Bloomberg noticiou que a Casa Branca analisou em fevereiro a legalidade de despromover o presidente da Fed.

Instado esta quarta-feira a comentar as declarações de Trump, Powell disse apenas: "penso que a lei é clara" e determina que "eu tenho um mandato de quatro anos" o qual tenho "a intenção total de cumprir".

O presidente da Fed também se mostrou contra Trump nas críticas que este fez a Mario Draghi, presidente do BCE. "Os bancos centrais em todo o mundo estão apenas cumprir o seu mandato doméstico", disse Powell na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio da manutenção da taxa de juro.

As críticas de Trump incidiram sobre a desvalorização da moeda única europeia, a qual se verificou na sequência do discurso do presidente do BCE, Mario Draghi, também em Sintra, que admitiu mais medidas de estímulos económicos e abriu a porta à descida de juros na região.





No Twitter, Donald Trump reagiu rapidamente, comparando indiretamente a Zona Euro à China na manipulação da moeda: "Mario Draghi acaba de anunciar mais estímulos, o que imediatamente desvalorizou o euro em relação ao dólar, tornando injustamente mais fácil para eles concorrerem contra os EUA. Fazem-no de forma impune há anos, juntamente com a China e outros".