PPE mantém-se como principal força na Europa mas perde deputados

O PPE - Partido Popular Europeu (democratas-cristãos) deverá manter-se como a principal força política no Parlamento Europeu com 173 lugares, ainda que perca 43 deputados, de acordo com a projeção agregada das intenções de voto em 14 países divulgada pelo site Politico.

O Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D) também deverá perder (40) deputados mas mantém-se como segunda força política, com 147 lugares.



O ALDE - Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa -, aparece em terceiro lugar com 104 lugares (mais 35 do que nas últimas eleições), seguido pela Aliança de Salvini com 71 deputados, o que representa um crescimento de 35 lugares em relação a 2014.

Os Verdes ganham 14 deputados e surgem como a quarta maior força política em Estrasburgo com um total de 66 lugares. Já o grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) perde 17 lugares ficando apenas com 60.





Os comunistas também perdem (seis) lugares conseguindo apenas eleger 46 deputados, enquanto que o grupo 5 Estrelas-Brexit consegue conquistar mais três lugares para um total de 45.