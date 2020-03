Prazos para reembolsos do PT 2020 prorrogados por um ano

Os prazos para reembolsar os créditos concedidos no âmbito dos quadros comunitários serão prorrogados por um ano, ao mesmo tempo que os incentivos já aprovados serão pagos no prazo de 30 dias, para apoiar a tesouraria das empresas. Estas são duas das medidas aprovadas no âmbito do pacote de apoio às empresas afetadas pelo novo coronavírus.