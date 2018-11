Pré-acordo acautela direitos dos cidadãos dos 27 Estados-membros

O pré-acordo do Brexit, que será apreciado no próximo domingo, dia 25 de Novembro, garante todos os direitos aos cidadãos dos 27 Estados-membros que actualmente residam no Reino Unido ou aos britânicos que vivam nos países do espaço comunitário. Numa situação de saída desordenada, contudo, as incertezas permanecem.