Precários da RTP em protesto no dia 5 de Novembro

"A RTP tem centenas de trabalhadores precários. A integração desses trabalhadores nos quadros da RTP, ao abrigo do PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinária dos Precários do Estado], deveria ter sido concluída até 31 de Maio de 2018. Até agora, não foi integrada uma única pessoa". É este o motivo invocado pelos trabalhadores visados para realizar um protesto já na próxima semana.



Será no dia 5 de Novembro que os colaboradores da televisão estatal se vão reunir à porta da sede sob o lema "hoje não colaboramos", exigindo "o cumprimento da lei" no que toca à integração dos chamados "falsos recibos verdes", refere o grupo de precários da RTP numa nota enviada às redacções.

"Mais de uma centena de falsos recibos verdes tiveram parecer positivo da comissão de avaliação e aguardam a homologação da Ministra da Cultura, do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ministro das Finanças para poderem ser integrados", lê-se na nota.

"Mesmo reunindo os requisitos para a integração, a grande maioria teve parecer negativo. Em muitos casos, a RTP alterou pareceres positivos sem uma justificação plausível", refere ainda a mesma fonte.



Além disso, "há também vários precários que viram os tribunais reconhecer o seu vínculo com a RTP como sendo um contrato de trabalho. Apesar disto, a empresa recusa integrar esses profissionais", acusam.



Foi em Fevereiro que o Conselho de Administração da RTP se comprometeu a reformular todos os contratos definidos como "prestação de serviços" na televisão pública.