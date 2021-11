“Precisamos de mais negociação coletiva”, defende Stefano Scarpetta

Embora não veja o poder negocial dos trabalhadores beliscado ou a participação das mulheres no mercado laboral diminuída com a generalização do teletrabalho, o diretor para o Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais da OCDE reconhece que o potencial do trabalho à distância tem um reverso da medalha. Para Stefano Scarpetta, além de regulação clara, a negociação coletiva joga um papel fundamental.

“Precisamos de mais negociação coletiva”, defende Stefano Scarpetta









