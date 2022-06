Preço de metade do cabaz de compras já subiu mais de 5%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se no início do ano a inflação estava quase circunscrita aos produtos energéticos, agora já se alastrou a toda a economia. Metade das 12 categorias que integram o cabaz de compras analisado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) registaram uma subida homóloga superior a 5% no preço de venda aos consumidores, em maio, e são cada vez menos os bens e serviços que estão “imunes” à escalada da inflaç

