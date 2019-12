Preço do pão poderá sofrer "ligeiras correções" em 2020

O preço do pão poderá sofrer "ligeiras correções" em 2020, apesar do valor da matéria-prima permanecer inalterado, num setor onde se avizinham "tempos difíceis" com o consumidor a evitar os hidratos, avançou a associação da indústria de panificação.