Preços caem em Portugal com descida dos combustíveis a contrariar subida dos alimentos

No mês em que a pandemia da covid-19 quase paralisou a economia portuguesa, verificou-se um forte aumento de 6,5% no preço dos produtos alimentares não transformados.

A taxa de inflação homóloga em Portugal voltou a cair para valores negativos em abril, refletindo a descida acentuada dos preços dos combustíveis.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços no consumidor caiu 0,2% em abril face ao mesmo mês do ano passado. É a taxa de inflação mais baixa desde julho de 2019 (-0,3%) e representa uma revisão face à estimativa rápida do INE, que apontava para uma inflação nula no mês passado.

No relatório publicado esta quarta-feira, o INE adianta que a inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) também registou uma variação homóloga de -0,2%.

No mês em que a pandemia da covid-19 quase paralisou a economia portuguesa, verificou-se um forte aumento de 6,5% no preço dos produtos alimentares não transformados. Um aumento que deverá refletir a escassez de alguns produtos, bem como o forte aumento da procura em tempos de confinamento.

Em sentido inverso, os preços dos produtos energéticos caíram 9,4% em abril depois de terem recuado 3,7% em março, "refletindo reduções dos preços dos combustíveis e da eletricidade", refere o INE. Os preços do petróleo afundaram em março e abril, devido aos efeitos da pandemia na economia mundial, o que contagiou os preços que os consumidores pagam pelos produtos energéticos. Em Portugal os preços da gasolina e do gasóleo desceram para mínimos de vários anos.





Ainda a pressionar em baixo a inflação em Portugal estiveram os produtos associados a dois setores que quase paralisaram em abril. Na classe de vestuário e calçado os preços desceram 7% face ao período homólogo e nos transportes caíram 3,3%. Em março os preços destas classes já tinham descido, mas de forma bem menos intensa.