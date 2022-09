Preços da energia voltam a acelerar na Zona Euro e levam inflação aos 10%

Os preços da energia voltaram a acelerar em setembro no espaço do euro, levando a inflação anual aos dois dígitos, avança nesta sexta-feira uma estimativa rápida do Eurostat.

O índice harmonizado de preços no consumidor terá escalado em setembro 10%, comparando com um ano antes, tendo a variação anual sido de 9,1% no mês anterior. Em termos mensais, a variação no índice harmonizado de preços no consumidor da Zona Euro será de 1,2%.

A subida reflete um novo máximo na escalada dos preços da energia, que voltaram a avançar após um recuo ligeiro em agosto. Subiram em setembro 40,8% face ao mesmo mês do ano passado, depois de em agosto a inflação na energia ter recuado para 38,6%.





Os preços da alimentação não processada também voltaram a acelerar, com a variação anual de preços a passar de 11% para 12,7%, na estimativa do Eurostat.

Excluindo energia e alimentação, mais sensíveis à conjuntura, a aceleração é menor, mas ainda assim significativa. Em setembro, a inflação anual subjacente terá sido de 6,1% (5,5% em agosto).





É essa a medida habitualmente observada pelo Banco Central Europeu, que no final de outubro se prepara para anunciar nova subida nas taxas de juros.

No espaço da moeda única, apenas quatro países registam em setembro variações mensais negativas de preços: França, Chipre, Malta e Eslovénia. Os países do Báltico – Estónia, Letónia e Lituânia – mantêm os níveis de inflação mais elevados, com cabazes de preços mais de 20% acima de um ano antes. Portugal, com 9,8% de inflação anual harmonizada em setembro, tem o 11º valor mais alto.

(Atualizado às 10h47)