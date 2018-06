Preços das casas em Portugal com a maior subida em 26 anos

O preço das casas em Portugal aumentou 14,2% no primeiro trimestre de 2018 face ao mesmo período do ano passado, segundo os dados do Índice de Preços Residenciais (IPR) da Confidencial Imobiliário, citados em comunicado.





Esta variação é a maior desde 1992. É preciso recuar ao primeiro trimestre de 1992, ou seja, há 26 anos, para encontrar um registo de evolução dos preços superior ao agora verificado. Na altura a valorização foi de 16,1%.