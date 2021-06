Preços na produção industrial aceleram em maio

O índice de preços na produção industrial acelerou em maio, registando uma subida homóloga de 7,8%, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os preços no setor registaram uma subida de 1,6% face ao mês anterior.Esta evolução traduz uma aceleração de 2,7 pontos percentuais face às variações observadas em abril, quando o crescimento homólogo foi de 5,1% enquanto os preços recuaram 0,9% face a março.Sem contar com o agrupamento de Energia, os preços subiram 4,5% face a maio de 2020.O agrupamento de Energia apresentou uma subida de 24% nos preços, contribuindo com 4 pontos percentuais para a subida do índice. Já os Bens Intermédios registaram um incremento de 8,3%, pesando 3,1 pontos percentuais na subida homóloga global de 7,8%.