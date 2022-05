Preços na produção industrial disparam, mas menos do que em março

A pressão sobre os preços na produção industrial continua elevada em abril, apesar de um ligeiro recuo face aos valores observados no mês anterior, indicou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em relação a abril do ano passado os preços dispararam 24,6%.Ainda assim, quando comparado com o mês passado o valor desceu em 1,9 pontos percentuais. O resultado foi influenciado pela evolução dos preços da energia e bens intermédios que diminuiu, passando de uma taxa de variação homóloga de 82,3% em março, para 61,5% em abril. Sem esta influência, o IPPI cresceu 9,4%, face aos 7,9% observados no mês anterior.A secção das indústrias transformadoras apresentou uma variação homóloga de 22,7%, um aumento em 2,6 pontos percentuais face ao mês passado, registando uma contribuição de 20 pontos percentuais para a variação do índice total. Já a secção da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio assistiu a uma forte desaceleração, com uma taxa de crescimento homólogo de 47,8%, contribuindo com 4 pontos percentuais.Excluindo esta última secção a variação dos preços na produção industrial situou-se em 22,4%, um aumento de 2,6% em relação a março.Quanto à variação mensal, o índice de preços na produção industrial registou uma variação nula, depois de uma subida de 1,5% no mês anterior, com a energia a registar a única descida na taxa de variação, de -7,7%. Com a exclusão deste agrupamento o crescimento mensal dos preços acelerou 0,9 pontos percentuais, com uma variação de 2,8%.