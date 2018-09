Preços na Venezuela mais do que triplicaram em Agosto. Inflação anual já está em 200.000%

A desvalorização da moeda nacional, a fixação oficial de novos e elevados preços e o aumento em 35 vezes do salário mínimo dos venezuelanos fez aumentar o preço dos produtos.

Os preços dos produtos subiram 223,10% durante o passado mês de Agosto, elevando para 200.005,00% a inflação anual acumulada, segundo dados divulgados hoje pela Comissão de Finanças (CF) da Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição detém a maioria.

"A CF, na ausência de números fornecidos pelo Banco Central da Venezuela em relação à inflação, calculou que, após dez dias do pacote político do governo [aumento de impostos, do salário e da gasolina], a hiperinflação disparou na Venezuela", disse o presidente da CF, Rafael Guzmán.