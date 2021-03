Preços na Zona Euro com maior aumento em mais de um ano

A tendência de descida dos preços na Zona Euro, motivada pela pandemia da covid-19, inverteu no arranque de 2021, e o crescimento está agora a ganhar força.





De acordo com os dados divulgados pelo Eurostat esta quarta-feira, 31 de março, a inflação na região da moeda única acelerou de 0,9% em fevereiro, para 1,3% em março, a taxa mais elevada desde janeiro de 2020 (1,4%).





A contribuir para este crescimento homólogo dos preços terá estado sobretudo a energia, com um aumento de 4,3% face a março do ano passado, seguida pelos serviços, com um acréscimo de 1,3%.





Leia Também Crescimento dos preços em Portugal estabilizou em março

No que respeita aos preços da alimentação, álcool e tabaco, a subida terá sido de 1,1%, inferior à de 1,3% observada em fevereiro, enquanto os bens industriais não-energéticos terão sofrido um aumento de 0,3%, também ele abaixo da subida de 1% do mês passado.





Foi em janeiro deste ano que a quebra do índice de preços no consumidor começou a inverter-se na Zona Euro, depois de cinco meses consecutivos em que a inflação foi negativa na região, como consequência da pandemia de covid-19.





Este ano, porém, o arranque dos programas de vacinação e a melhoria das estimativas para a recuperação global – alimentada também pelos enormes programas de apoio dos governos e dos estímulos dos bancos centrais – têm levantado receios sobre um aumento acelerado da inflação, o que tem sido visível no agravamento das taxas de juro globais.





A expectativa é que, com a melhoria da situação epidemiológica, a procura reprimida dê origem a um ‘surto’ de consumo, promovendo o aumento generalizado dos preços.





Para já, a inflação mantém-se ainda bem abaixo da meta definida pelo BCE, de uma subida de preços próxima, mas abaixo de 2%.