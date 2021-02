Preços na Zona Euro com maior subida em quase um ano

A inflação na Zona Euro fixou-se em terreno positivo neste arranque de ano pela primeira vez desde julho, contrariando a tendência de quebra nos preços iniciada com a pandemia da covid-19.





De acordo com a primeira estimativa do Eurostat para o mês de janeiro, a taxa de inflação passou de -0,3% em dezembro para 0,9%, o valor mais elevado desde fevereiro do ano passado (1,2%). Significa isto que os preços nos países da moeda única não cresciam tanto há praticamente um ano, depois do abrandamento registado desde março, que evoluiu para inflação negativa a partir do verão.





Os maiores contributos para o aumento de preços terão vindo da alimentação, álcool e tabaco, com uma taxa de crescimento homóloga de 1,5%, enquanto os agrupamentos de bens industriais não energéticos e dos serviços registarm aumentos de 1,4%.









Em sentido oposto, na energia houve uma quebra de 4,1%, ainda assim mais baixa do que a descida de 6,9% observada em dezembro.





Como o INE já havia divulgado no final do mês passado, a inflação em Portugal também voltou para terreno positivo em janeiro, ficando ainda assim muito aquém do nível da Zona Euro (0,2% considerando o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor).





Dos países para os quais existem dados, a Holanda e a Alemanha registaram a inflação mais alta, de 1,7% e 1,6%, respetivamente, enquanto a Grécia se destacou no polo oposto com uma taxa de inflação de -2,3%.