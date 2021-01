Preços na Zona Euro com queda de 0,3% em dezembro

A taxa de inflação na Zona Euro permaneceu estável em -0,3% em dezembro do ano passado, registando o mesmo valor pelo quarto mês consecutivo, de acordo com a estimativa rápida divulgada nesta quinta-feira, 7 de janeiro, pelo Eurostat.Olhando para os principais componentes da inflação na região, espera-se que as subidas de preços mais elevadas se tenham verificado na alimentação, álcool e tabaco (1,4%, face a 1,9% em novembro) e nos serviços (0,7%, face aos 0,6% em novembro).

No campo oposto, as maiores descidas deverão ter sido sentidas nos bens industriais para lá da energia (-0,5% em dezembro e -0,3% em novembro) e na energia (-6,9% face a -8,3% no mês anterior).Entre países, a Grécia foi quem registou uma evolução mais negativa (-2,4%), seguindo-se Eslovénia (-1,2%) e Irlanda (-1%). Em contraciclo, a Eslováquia registou uma subida da taxa de inflação para 1,6%.