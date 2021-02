Preços sobem pelo segundo mês consecutivo em fevereiro com bens alimentares mais caros

Instituto Nacional de Estatística.





O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), usado pelo Eurostat para comparar os países europeus,

O índice de preços do consumidor (IPC) voltou a registar uma subida homóloga em fevereiro deste ano, em Portugal, o que representa o segundo aumento seguido mensal, de acordo com a estimativa rápida do INE -O instituto de estatística mostra que "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor terá sido 0,5% em fevereiro de 2021, valor superior em 0,2 pontos percentuais ao registado em janeiro", pode ler-se no relatório divulgado nesta sexta-feira.Segundo os dados revelados, o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado um crescimento homólogo de 1,4%, apesar de ter sido menos pronunciado que o divulgado em janeiro de 1,7%. Já a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá sido -3,1% (-4,4% no mês anterior).O INE adianta que o indicador de inflação subjacente - que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos - terá registado uma variação de 0,7%, acima dos 0,6% registados em janeiro deste ano.Em termos mensais, o índice de preços do consumidor terá tido uma variação de -0,5% (em janeiro, a variação mensal foi -0,3% e em fevereiro de 2020 tinha sido -0,6%), diz o instituto, que estima que a variação média dos últimos doze meses tenha sido nula.terá registado uma variação homóloga de 0,3% (0,2% no mês anterior), de acordo com esta estimativa rápida. Os dados finais serão divulgados no próximo dia 10 de março.