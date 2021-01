Resultados finais: 20% dos inscritos no voto antecipado não foram às urnas

Dos 247 mil inscritos na votação antecipada para as eleições presidenciais, que decorreu no passado domingo, 20% mudaram de ideias. Concluída a contagem em todos os 308 concelhos do país, o Ministério da Administração Interna quantifica em 198 mil os eleitores que votaram. Ou seja, 49 mil desistiram de o fazer e poderão, se quiserem e tiverem disponibilidade, votar este domingo.



A taxa de participação ficou assim em 80,15%, ligeiramente abaixo do levantamento preliminar noticiado pelo Negócios a 18 de janeiro, de 81,4%, quando estavam apurados os números relativos a 270 municípios.





A votação antecipada teve desta vez um número de inscritos recorde, sendo que em 2019, nas últimas eleições para o Parlamento, foram recebidos desta forma apenas 50.638 votos. Foi nesse ano, também, que a lei foi alterada, passando a ser possível a qualquer cidadão optar pelo voto em mobilidade sem necessidade de apresentar uma justificação.





Desta vez, os votos antecipados foram vistos como uma forma de reduzir o afluxo às urnas de voto no próprio dia das eleições. No entanto, acabou por se verificar um congestionamento grande em alguns locais do país, como Lisboa e Porto, com longas filas de eleitores para poderem votar.





Os boletins de votos foram remetidos para as câmaras pelo MAI e no momento da votação o eleitor inseriu o seu num envelope em branco, descaracterizado, que depois foi, por sua vez, inserido num outro, de cor azul, esse sim com os dados do eleitor e com a sua mesa de origem. Ao longo da semana que agora se iniciou, os votos antecipados serão enviados, precisamente, para as mesas de origem, onde os envelopes brancos serão retirados do envelope azul –e inseridos na respetiva urna de voto – e o nome do eleitor descarregado nas listas como tendo votado.