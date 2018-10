Presidenciais no Brasil: Bolsonaro à frente com 48,94% com 57% dos votos contados

O candidato às presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro (PSL) segue com 48,94% com 57% dos votos apurados. Já Fernando Haddad (PT), cujas projecções apontavam para que disputasse a segunda volta das eleições com Bolsonaro a 28 de Outubro, segue com 26,30%.

Nas projecções após o fecho das urnas, a Ibope aponta para uma segunda volta nas eleições presidenciais do Brasil, com os dois candidatos que já se esperava: Jair Bolsonaro (PSL), com 45%, e Fernando Haddad (PT), com 28%.

Com as urnas encerradas às 17h de Brasília (mas apenas às 19h no Estado do Acre – que tem duas horas de diferença em relação à capital –, correspondendo às 23h de Lisboa), foi logo avançada esta sondagem da empresa de estudos de mercado da América Latina e segue agora a bom ritmo a contagem de votos.

Com 57% dos votos contados (260.486 secções apuradas, das 454.490), Bolsonaro lidera com 48,94%, seguido de Haddad com 26,30% - tudo apontando para que sejam então estes os dois adversários na segunda volta a 28 de Outubro, mas podendo ainda haver uma surpresa.

O Brasil teve hoje, recorde-se, eleições para a escolha do novo presidente, do novo congresso de deputados e dos governadores estaduais. A população foi escolher o seu presidente, 27 governadores e 54 senadores, além de deputados federais e estaduais.