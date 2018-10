O líder chinês garantiu que o apoio ao sector privado é uma política "constante" do Comité Central do PCC. "E isso é inabalável", realçou.



Apesar de as empresas privadas chinesas partilharem do mesmo estatuto legal das firmas estatais, na prática, as segundas têm mais apoio dos bancos, dominados pelo Estado, e gozam de tratamento preferencial por parte das autoridades.



Na sexta-feira, o vice-primeiro ministro chinês, Liu He, o principal assessor económico de Xi, admitiu que a descriminação contra o sector privado é comum nas instituições financeiras do Estado.



"Alguns funcionários acreditam que é sempre seguro emprestar a firmas do Estado, mas que é politicamente sensível emprestar a firmas privadas - eles preferem não agir a cometer qualquer erro político", explicou, citado pela Xinhua.



"Este tipo de ideias e práticas são completamente erradas", disse.



Historicamente, o PCC teve uma postura hostil para com o sector privado, devido a posições ideológicas anti capitalismo.



Após a fundação da República Popular, em 1949, o Governo apoderou-se do sector privado, num processo designado de "transformação socialista".



Durante a Revolução Cultural (1966-76), radical campanha política de massas, os bens privados foram confiscados pelas autoridades e os donos de negócios purgados.



Nos anos 1980, a política de Reforma e Abertura, adoptada pelo líder chinês Deng Xiaoping, impulsionou o sector privado, que hoje contribui para mais de metade da receita tributária do país, 60% do Produto Interno Bruto ou 80% dos postos de trabalho nas cidades, de acordo com Governo chinês.



A carta de Xi surge numa altura de abrandamento da economia chinesa.



No terceiro trimestre do ano o crescimento económico abrandou para 6,5%, em termos homólogos, o ritmo mais lento desde o primeiro trimestre de 2009, segundo dados publicados na semana passada.



O investimento em activos fixos, motor fundamental do crescimento, abrandou para 5,4%, nos primeiros nove meses do ano, face ao mesmo período do ano passado.

