Presidente chinês visita Wuhan em sinal de controlo do vírus

O presidente chinês, Xi jinping, visitou Wuhan, a cidade onde o surto de coronavírus surgiu, ilustrando desta forma a segurança de que o vírus estará controlado dentro do gigante asiático.





Xi chegou a Hubei, a província onde se localiza Wuhan e uma das zonas de maior incidência do vírus, na terça de manhã. O objetivo foi reunir com os trabalhadores que estiveram a contribuir para a contenção do surto, desde médicos a militares, mas também pacientes e residentes, avança a Bloomberg, com base na imprensa chinesa.