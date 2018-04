Sara Matos

Carlos Liberato Baptista, presidente da ADSE, apresentou a demissão esta segunda-feira.De acordo com o jornal Público, que avança a notícia, a demissão de Liberato Baptista terá que ver com motivos pessoais.Desde Janeiro de 2017 que Liberato Baptista liderava o instituto que gere o sistema de saúde dos funcionários público.Esta demissão acontece numa altura em que decorrem negociações para a reformulação da tabela de preços a pagar pela prestação de cuidados de saúde aos beneficiários. Também há poucos dias, o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE alertou para a perda de sustentabilidade do subsistema de saúde dos funcionários públicos.