O peso argentino caiu mais de 50% desde o início do ano.



O presidente chamou a atenção para a "urgência" da situação, mas adiantou: "Enfrentamos as dificuldades da melhor maneira. Vamos ultrapassar a crise cuidando dos mais necessitados".



Prometeu "o reforço dos subsídios, os programas alimentares e o plafonamento (estabelecimento de limites) do preço de alguns produtos".



A supressão de alguns Ministérios - o Governo de 22 membros passa para menos de metade - traduzir-se-á numa diminuição ao nível do orçamento e de efectivos.



Macri disse que vai pedir "àqueles que têm mais capacidade de contribuir" que o façam e lamentou que, sendo a Argentina "potencialmente dos países mais ricos do mundo", um terço da sua população viva na pobreza.



O presidente disse ainda que "esta crise não vai ser mais uma, tem de ser a última".



"Temos de seguir em frente juntos, com a determinação de que podemos fazê-lo. Tenho a força necessária e estou aqui para vocês", declarou Macri na sua mensagem aos argentinos.

