Presidente da Câmara de Castelo Branco contrata empresa detida pelo pai por duas vezes

O presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís Correia, contratou, por duas vezes, uma empresa detida, entre outros, pelo seu pai, pelo seu sogro e ainda pelo tio da mulher, a deputada Hortense Martins. A história é contada pelo jornal Público na edição desta segunda-feira, 21 de Maio, que contactou o autarca, que referiu que a contratação se tratou de um "lapso evidente e ostensivo".

"Efectivamente, assinei um contrato sem me aperceber de que familiares meus estavam envolvidos", foi uma resposta dada pelo autarca numa reunião da câmara, em Novembro do ano passado, em relação ao tema. Segundo a resposta, ao assinar o segundo contrato, Luís Correia apercebeu-se do erro e anulou-o.