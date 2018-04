Presidente da República alerta para "paragem" do investimento no Serviço Nacional de Saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este domingo, em Lisboa, que "houve uma paragem do investimento na saúde", com as sucessivas crises no país, "envelhecendo as estruturas do Serviço Nacional de Saúde", cuja solução se foi "empurrando".