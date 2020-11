Presidente da República fala ao país na sexta-feira às 20h00

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai falar ao país, na sexta-feira, depois dos partidos votarem na renovação do Estado de Emergência, em Assembleia da República.A declaração de Marcelo está marcada para as 20h00.Esta quinta-feira o Presidente da República apresentou o decreto para renovação do Estado de Emergência em vigor entre 24 de novembro e 8 de dezembro.