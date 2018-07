Marcelo Rebelo de Sousa inicia esta segunda-feira uma ronda de auscultação aos partidos com assento parlamentar para ouvir as diferentes sensibilidades acerca da negociação do Orçamento do Estado para 2019 e sobre o final da legislatura previsto para daqui a pouco mais de um ano.

Sublinhando que os encontros não têm como motivo "nenhuma preocupação especial", Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que irá ouvir "o que pensam sobre a situação, nomeadamente, económica a nível mundial, o que pensam sobre as decisões da União Europeia a tomar nos próximos meses".



"Não é ainda o tempo - isso farei no começo do ano que vem - para ouvi-los sobre a data das eleições para a Assembleia da República", referiu, reforçando que "isso fica para o primeiro trimestre do ano que vem".



A última vez que o Presidente da República ouviu os partidos foi em Fevereiro, audiências que considerou cada vez mais naturais, tranquilas e agradáveis, tendo passado a ser "um hábito" no Palácio de Belém.

