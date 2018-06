Presidente de Angola vai discursar no Parlamento Europeu

João Lourenço vai marcar presença no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na próxima quarta-feira, 4 de Julho, num discurso com duração prevista de cerca de 30 minutos (entre as 12:00 e as 12:30 locais). O presidente de Angola é assim o primeiro chefe de Estado angolano a discursar perante os eurodeputados no plenário europeu.





De acordo com a informação prestada pelo gabinete de imprensa do Parlamento Europeu, João Lourenço vai abordar questões como a relação bilateral e de cooperação entre Angola e a União Europeia, designadamente temas como a ajuda ao desenvolvimento, as migrações e a promoção da estabilidade e da paz no continente africano.