"Censos 2021 custam mais de 30 milhões", diz presidente do INE

A operação dos Censos "é muito cara" porque implica a contratação de 13 a 14 mil pessoas para fazer o trabalho de campo, explica o presidente do INE. O custo associado ao tempo que as pessoas gastam em responder também está estimado: no total, são 20 milhões de euros.