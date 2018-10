Presidente do Turismo Norte detido por suspeitas de corrupção

O presidente do Turismo Norte, Melchior Moreira, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de corrupção, revela o Correio da Manhã.

O presidente do Turismo Norte, Melchior Moreira (na foto à esquerda), foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto numa operação de combate à corrupção, revela o CM, que acrescenta que as autoridades detiveram ainda mais dois elementos do Turismo do Norte e dois empresários.

Em causa estará um esquema de corrupção, através do qual terão sido desviados vários milhões de euros para fins particulares, adianta a mesma publicação.



O Correio da Manhã adianta que o Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães também foram alvo de buscas, por suspeitas de terem beneficiados com o esquema criminoso, no âmbito de patrocínios.