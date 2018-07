Presidente dos EUA afirma que críticos sofrem de "doença mental anti-Trump"

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome!





Recorde-se que o termo 'Trump Derangement Syndrome' surgiu quando o presidente norte-americano tentou caracterizar todos os que são incapazes de ver algo bom nas suas acções. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julho de 2018 "Há pessoas que simplesmente odeiam o facto de me relacionar bem com o presidente Putin. Eles preferem ir à guerra do que ver isso. A isto chama-se 'Síndrome anti-Trump'", pode ler-se.