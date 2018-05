Presidente italiano de olho em antigo director do FMI para primeiro-ministro

Cotarelli, ex-director do FMI, pode ser indicado para primeiro ministro de Itália pelo presidente da República. Isto depois de este vetar a escolha de Conte para ministro das finanças, o que fez o responsável por formar Governo desistir do cargo.

EPA

Há mais uma reviravolta na política italiana. O presidente da República, Sergio Mattarella, tem um nome debaixo de olho para o cargo de primeiro-ministro: Carlo Cotarelli, um antigo director para os assuntos orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI). Espera-se que seja convidado ainda esta segunda-feira, avança a Reuters.As eleições antecipadas são assim uma hipótese cada vez mais viva, e o jornal Corriere della Sera, citado pela Bloomberg, aponta para 9 de Setembro como uma possível data.

Se se confirmar esta intenção, Mattarella deverá avançar assim com o seu plano inicial: nomear um governo de transição apartidário para aprovar o Orçamento do Estado de 2019 no Parlamento, bem como a reforma da lei eleitoral.



O novo nome para chefiar o Governo italiano, que será de transição, surge depois de Giuseppe Conte desistir do cargo, ao formar-se um ambiente de discórdia entre o candidato e o presidente da República. Mattarella abriu a porta de saída a Conte ao vetar a escolha deste para ministro das Finanças. Paulo Savona, eurocéptico de 81 anos, foi o nome rejeitado.

"Concordei com todos os ministros, excepto o de ministro das Finanças", afirmou o presidente aos jornalistas este domingo. "Pedi uma pessoa que não representasse uma saída do euro", acrescentou. "Agora há forças políticas que me pedem eleições", adiantou.



23 de Maio, após várias semanas de negociações entre partidos. Conte foi a opção apontada pelo vencedor das eleições legislativas, o Movimento 5 Estrelas, que, sem maioria absoluta, precisou do apoio do Liga. Conte foi na altura aprovado por Mattarella.



O Movimento 5 Estrelas ameaça agora pedir a destituição de Matarella do cargo de presidente da República. Do lado da Liga, o líder Matteo Salvini fala em "conspiração" e apela a novas eleições."Trabalhámos durante semanas, dia e noite, para garantir o nascimento de um governo que defendesse os interesses dos cidadãos italianos. Mas alguém (sob pressão de quem?) disse-nos não", afirmou Salvini através de uma publicação na sua conta de Facebook. "Nesta altura, com a honestidade, coerência e coragem de sempre, devem dizer algo", adiantou, defendendo assim a realização de eleições.A decisão de Mattarella parece ter agradado aos mercados, que têm sido afectados pela crise política italiana. O principal índice da bolsa de Roma abriu a subir 1,59% para os 22.754,27 pontos e os juros da dívida pública estão a cair 8,6 pontos base para 2,375%. Já a moeda única europeia beneficia de uma valorização de 0,50% face ao dólar, cotando nos 1,1709 dólares.Conte havia ficado responsável pela formação de um novo Governo a