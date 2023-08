Presidente promulga diploma sobre emprego altamente qualificado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o decreto da Assembleia da República que transpõe uma diretiva europeia sobre as condições de entrada e de residência de trabalhadores estrangeiros altamente qualificados.

voto contra do Chega e a abstenção do PAN e do Livre.



Quando foi apresentado,o Governo enquadrou a transposição destas normas comunitárias no ordenamento jurídico nacional com a "necessidade de Portugal e da Europa de atrair trabalhadores altamente qualificados".

O diploma foi aprovado na Assembleia da República no mês passado, com o