Presidente ucraniano declara estado de excepção no país

O Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, assinou hoje um decreto em que declara o estado de excepção em todo o país.



A medida vem na sequência do apresamento pela Rússia, no domingo, de três navios da Armada da Ucrânia no mar Negro.



O estado de excepção estará em vigor até 25 de Janeiro de 2019, embora possa ser levantado a qualquer momento, segundo explicou o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia.





O decreto presidencial, que não se traduz na mobilização obrigatória de tropas, terá ainda de ser aprovado pelo Rada Suprema, o parlamento da Ucrânia.