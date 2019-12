Primeiro-ministro britânico promete que "o trabalho começa hoje"

O primeiro-ministro britânico agradeceu ao povo do Reino Unido por ter saído a votar nas eleições de quinta-feira, que segundo as projeções o Partido Conservador ganhou com maioria absoluta, e prometeu que "o trabalho começa hoje".





"Parece que ao Governo Conservador foi outorgado um novo e poderoso mandato para a fazer o ‘Brexit’, e não só fazer o ‘Brexit’ mas para unir o país, levá-lo para a frente e focar nas prioridades do país", disse Boris Johnson ao discursar na circunscrição de Uxbridge and South Ruisli, na qual era candidato, após o anúncio da sua reeleição.





Após repetir a promessa de contratar mais 50.000 enfermeiros, 6.000 médicos e construir 40 hospitais – "um dos quais será aqui em Huxbridge" – o primeiro-ministro agradeceu aos eleitores daquele círculo eleitoral por lhe darem "o privilégio" de trabalhar para eles.





Boris Johnson acabou o discurso a agradecer ao povo do país "por aparecer para votar numa eleição dezembro (…) que se tornou histórica" e dá ao Governo "a oportunidade de respeitar a vontade democrática do povo britânico, mudar para melhorar e libertar o potencial de todo o povo".





"E é isso que faremos se tivermos a sorte de ser reeleitos, como parece que vai acontecer. Esse trabalho começa hoje", concluiu.





Com 440 dos 650 círculos eleitorais apurados, os Conservadores conquistaram 227 círculos eleitorais, os Trabalhistas 154, o Partido Nacionalista Escocês 36, os Liberais Democratas sete, os Unionistas da Irlanda do Norte cinco, havendo ainda 11 outros deputados eleitos.





Cerca de 46 milhões de britânicos votaram na quinta-feira nas eleições legislativas antecipadas no Reino Unido, as terceiras em menos de cinco anos, convocadas pelo governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento pelo processo de saída do país da União Europeia (UE).





A votos estiveram os 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico, aos quais concorreram 3.322 candidatos, dos quais 1.124 mulheres, tendo os partidos Conservador (635), Trabalhista (631), Liberal Democrata (611), Verde (498) e Partido do Brexit (275) concorrido no maior número de circunscrições a nível nacional.