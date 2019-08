Primeiro-ministro convoca gabinete de crise para acompanhar greve  

António Costa vai estar reunido com vários membros do seu governo este sábado de manhã em São Bento, avança a RTP.

O primeiro-ministro António Costa convocou o gabinete de crise para este sábado de manhã, para acompanhar a greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias, que está prevista para segunda-feira, 12 de agosto.

De acordo com a RTP, a reunião está marcada para as 10:00 no palácio de São Bento.

Segundo a estação pública, António Costa chamou os ministros que estão envolvidos neste processo: o ministro do Trabalho Vieira da Silva; o ministro do Ambiente, José Matos Fernandes; Augusto Santos Silva, ministros dos Negócios Estrangeiros; Eduardo cabrita, ministro da Administração Interna e ainda João Gomes Cravinho, ministro da Defesa. O secretário de Estado das infraestruturas também marcará presença.





Segundo o Expresso, o gabinete vai receber em permanência a avaliação de cada área com o objetivo de perceber a evolução da situação, sendo que o primeiro-ministro estará particularmente atento a qualquer eventual escalar de tensões. O objetivo passa por garantir que todo o plano de contingência está preparado e que os serviços públicos decretados vão mesmo ser cumpridos.



Fonte do gabinete do primeiro-ministro disse à Lusa que "esta reunião extraordinária, em São Bento, destina-se a coordenar os trabalhos do Governo para fazer face aos efeitos da greve dos motoristas que está prevista iniciar a partir das 00:00 de segunda-feira".



Crise energética



O Governo decidiu decretar a crise energética já a partir da meia-noite de sábado, dia 10 de agosto. O período de crise energética prologa-se até dia 21 de agosto às 23:59, sendo que o objetivo passa por garantir os abastecimentos energéticos essenciais à defesa, ao funcionamento do Estado e dos setores prioritários da economia, bem como a satisfação dos serviços essenciais de interesse público e das necessidades fundamentais da população.

Neste âmbito será ativada uma Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) que abrange 341 postos para o público em geral (321 no Continente e 20 nas ilhas) e 54 para serviços prioritários. Dentro desta rede, haverá um conjunto de postos exclusivos apenas às entidades prioritárias.