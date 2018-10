Primeiro-ministro da Polónia diz que vai ultrapassar PIB per capita de Portugal em 2019

O primeiro-ministro polaco garantiu que o PIB per capita do seu país irá ultrapassar o de Portugal no próximo ano.

Reuters

O PIB per capita é um dos indicadores mais utilizados para estimar a qualidade de vida dos cidadãos. Portugal está historicamente na cauda da União Europeia, mas poderá ficar ainda mais abaixo. A Polónia está confiante de que irá ultrapassar o PIB per capita português no próximo ano. A ambição foi tornada pública pelo primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, em Nova Iorque, esta sexta-feira, dia 5 de Outubro.



"Em 2019, o nosso país deverá ultrapassar Portugal em termos de PIB per capita", afirmou Mateusz Morawiecki, referindo que a Polónia já ultrapassou a Grécia nesse indicador e que deverá alcançar a Itália nos próximos dez anos.

Estas declarações surgem num discurso que o primeiro-ministro polaco fez no evento "Poland: The Can-Do Nation" através do qual está a promover o país nos Estados Unidos, tentando captar investimento estrangeiro.

De acordo com Mateusz Morawiecki, entre 1989 e 2004, o PIB per capita - que mede a riqueza do país dividida pelo número de cidadãos - polaco cresceu 135%, "posicionando o país como um dos que mais cresceram". Desde 2004 que a Polónia é um dos Estados-membros da União Europeia.

Os dados do Eurostat mostram que, em 2017, o PIB per capita polaco era de 20,9 mil euros enquanto o português era de 23 mil euros. Estes números são em paridades de compra, ou seja, para que a comparação seja mais fiável retira-se o custo de vida (diferenças nos preços).

O que aconteceu nos últimos anos às duas economias? A economia polaca cresceu 4,6% no ano passado, ao passo que a economia portuguesa aumentou 2,8%. Em 2016, o crescimento da Polónia tinha sido de 2,9% enquanto o de Portugal foi de 1,9%. Durante os anos de ajustamento, a economia portuguesa entrou em recessão, mas a Polónia manteve-se a crescer.